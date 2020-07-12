Число случаев заражения в Беларуси выросло до 64932 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 июля 2020 года выросло до 64932 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 464 человека.

«В Беларуси на 12 июля зарегистрированы 64932 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 55380 (+461) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 165 (+2) человек (1,44% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1134653 (+11495) тестов на коронавирус.