Коронавирус в Весновском (Глуск) доме-интернате для детей-инвалидов

Ирландский телеканал RTE сообщил о вспышке Сovid-19 в Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, расположенном в деревне Весново Глуского района Могилевской области.

Председатель Международного фонда «Дети Чернобыля», который 20 лет занимается помощью интернату, Ади Роше сообщила, что как минимум 13 детей заразились Covid-19, и у десяти сотрудников также есть вирус. По её словам, дети подвергаются чрезвычайно большому риску, поскольку у них тяжелая инвалидность с низким иммунитетом, а также ряд генетических нарушений.

«Их шансы на выживание будут очень низкими», - сказала она

Шанс сдержать вирус в интернате затруднен, поскольку дети живут в «тесных условиях» в общежитиях.

Роше также сказала, что дети борются с вирусом без лекарств. Директор детского дома обратился в благотворительный фонд за обезболивающими, лекарствами от кашля и дезинфицирующим средством.

«Они (детский дом) не были обеспечены необходимым для обеспечения безопасности детей, кроме запирания дверей. Персонал приходит извне, и, поскольку не было никаких правил физического дистанцирования, дети оказались уязвимы», - добавила Роше. Она сказала, что они боятся за сотрудников и детей в приюте, которые, по ее словам, «в ужасе».

Весновский детский дом, расположенный в Глусском районе, обслуживает 174 детей и молодых людей. Чернобыльская детская международная организация финансирует его на протяжении последних 20 лет и заявляет, что он был преобразован в один из ведущих центров по уходу за детьми в Беларуси.