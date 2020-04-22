Белорусский врач назвал статистику по коронавирусу заниженной в 6 раз

Белорусский врач-реаниматолог, работающий в одной из больниц Минска, назвал официальную статистику зараженных коронавирусом заниженной в 6 раз.

«Я и мои коллеги считаем, что официальная статистика больных сильно занижена, в пять-шесть раз. Добавьте сюда бессимптомных больных, которые переносят болезнь на ногах и продолжают распространять вирус и заражать других», — заявил реаниматолог в интервью «Радыё Свабода» на условиях анонимности.

Он полагает, что «официальные цифры — это те, кто уже попал в больницу». При этом если у кого-то есть другие данные, «то выдавать их запрещено».

«Только в нашей больнице с конца марта выявлено более 350 подтвержденных больных. Это только одна небольшая больница. В Минске должно быть около пяти тысяч. В масштабах страны — еще больше», — пояснил врач.