Последнее обновление: 23.04.2020 22:05

Минская духовная академия закрыта на карантин до 10 мая

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Минская духовная академия и храм святителя Кирилла Туровского закрыты до 10 мая, сообщил сайт БПЦ.

Между тем, Минская духовная семинария (находится в Жировичах, Гродненская обл.) и Жировичский монастырь находятся в режиме карантина с понедельника, 20 апреля, сообщает Интерфакс-Запад.

20 апреля был госпитализирован с пневмонией ректор Минской духовной семинарии, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Жировичского монастыря Гурий (Апалько).

Сообщалось, что в Слонимскую центральную районную больницу доставлен 41 человек из монастыря и семинарии в белорусских Жировичах. Позднее Жировичский монастырь приостановил до 10 мая прием паломников и посетителей.

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