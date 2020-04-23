Минская духовная академия закрыта на карантин до 10 мая

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Минская духовная академия и храм святителя Кирилла Туровского закрыты до 10 мая, сообщил сайт БПЦ.

Между тем, Минская духовная семинария (находится в Жировичах, Гродненская обл.) и Жировичский монастырь находятся в режиме карантина с понедельника, 20 апреля, сообщает Интерфакс-Запад.

20 апреля был госпитализирован с пневмонией ректор Минской духовной семинарии, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Жировичского монастыря Гурий (Апалько).

Сообщалось, что в Слонимскую центральную районную больницу доставлен 41 человек из монастыря и семинарии в белорусских Жировичах. Позднее Жировичский монастырь приостановил до 10 мая прием паломников и посетителей.