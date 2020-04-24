Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 751 человека

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 8773 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 63.

«В Беларуси на 24 апреля зарегистрированы 8733 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 751 случай.

По данным ведомства, в Беларуси проведено 130824 (+8281) тестов на коронавирусную инфекцию. В стационарах находится более 4300 пациентов, остальные наблюдаются амбулаторно. 114 пациентов находятся на особом контроле.

Число зараженных коронавирусом в разрезе регионов: Брестская область – 339, Витебская область – 1935, Гомельская область – 460 ,Гродненская область – 347, Минск – 4090, Минская область – 1206, Могилевская – 396.

Минздрав не сообщает о количестве госпитализированных и числе контактов 1 и 2 уровней, находящихся в обязательной самоизоляции.