Столбцы стали новым эпицентром коронавируса

Все отделения районной больницы в Столбцах заполнены больными COVID-19 и пневмонией. Вспышка в этом районе настолько интенсивна, что пациентов переводят в другие районы. А ведь еще только на прошлой неделе главный врач районной больницы Светлана Хлебка сообщила, что на базе ее учреждения была открыта больница на 134 места.

Так пишет о ситуации в Столбцах Радио Свабода.

Накануне вечером в больнице был зафиксирован антирекорд - 5 человек умерли от пневмонии и COVID-19. Еще один человек скончался в больнице в Слуцке.

«Кто-нибудь умирает каждый день. Обычно один или два. Три дня назад трое умерли. Но со вторника по среду целых пять. Три женщины и двое мужчин. Нестарые люди - от 53 до 65 лет. Как-то быстро все это происходит», - сказал медицинский работник районной больницы на условиях анонимности.

«Сейчас под аппаратами (ИВЛ) находятся 12 человек. На 5-м этаже также подключают кислород пациентам в каждую палату. Второй и четвертый этажи были полностью закрыты, там COVID-19 », - говорит собеседник.

Но есть большая проблема с тестами. Добиться того, чтобы сделать тест, даже с симптомами, очень сложно. Некоторые ждут неделю, пока больница согласится взять мазок.

В свидетельствах о смерти врачи записывают пневмонию или другие сопутствующие хронические заболевания.

«Но врачи между собой говорят, что известно, какая реальная причина», - сказала одна из врачей. - "52-летний инженер одного из предприятий умер вчера вечером. У него была пневмония". Мужчину похоронили в закрытом гробу.

В среду в Столбцах прошли как минимум 4 церемонии похорон в закрытых гробах. Сегодня только в одном из ритуальных агентств сообщили о 6 таких похоронах. Сегодня в Столбцах похоронили женщину, которая умерла с положительным тестом на COVID-19. Заболевание подтвердил третий тест, первые два были отрицательными.

Тем временем город готовится к субботнику. Местные власти не собираются его отменять, несмотря на то, что коронавирус был подтвержден у одного из зампредов райисполкома. Заразившиеся есть и среди медиков, и среди сотрудников ГАИ. Однако большинству людей попросту не делают тесты: люди болеют дома целыми семьями.