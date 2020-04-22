Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 7281 случая. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 58.

«По данным на 22 апреля в Беларуси всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 769 (+192) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 558 случаев.

По данным ведомства, в Беларуси проведено 114955 (+6410) тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 25 лабораторий.

Минздрав не сообщает о количестве госпитализированных и числе контактов 1 и 2 уровней, находящихся в обязательной самоизоляции.