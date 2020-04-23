COVID-катастрофа в Елисаветинском женском монастыре

У двух насельниц Елисаветинского женского монастыря города Минска — монахини Алексии (Юдиной) и монахини Параскевы (Горностаевой) — подтвержден диагноз COVID-19.

Об этом сообщает сайт БПЦ со ссылкой на сайт обители.

Результатов теста ожидают еще две насельницы монастыря. Монахиня Мария (Литвинова) — контакт 1 уровня, сейчас госпитализирована. Монахиня Анфиса (Адамович) ранее болела с высокой температурой, проживает в монастыре, находится в своей келье.

«В обители имеются сестры с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, поэтому в монастыре приняты рекомендуемые меры предосторожности, ежедневно измеряется температура, заболевшие сестры живут отдельно, им оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении

Между тем, три насельницы монастыря, дозвонившиеся в Россию до замглавного редактора журнала "Русский репортер" Марины Ахмедовой, утверждают, что ситуация обстоит гораздо хуже.

Как пишет Ахмедова, по словам монахинь мать Алексия лежит с положительной covid-пневомнией в реанимации, отец Василий – тоже в больнице. Из ста тридцати сестер сто больны. Больных отселили от пока здоровых из корпусов в гостиницу, но строго наказали – «Приедут медики, скажете, что вас отселили потому, что в корпусах идет ремонт».

«Еду для больных оставляют в коридоре, они выходят за ней в масках. Но при этом монастырь работает, и паства в него идет толпой. К примеру, только на Пасху за ночь от одной ложечки причастилось 970 человек. Ложечка не обрабатывалась, и когда одна девушка из желавших причаститься расплакалась и попросила ложку обработать, ей ответили, пусть идет в другой храм и там причащается, а здесь только так. Но если придут медики, заболевшим велено сказать – «Вы заболели после Пасхи. Только что». Руководство монастыря не хочет, чтобы люди понимали – они на Пасху ходили в монастырь, где было уже столько больных», - говорится в тексте.

Ахмедова сообщает, что о ситуации в Елисаветинском женском монастыре знает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, и что туда уже пустили врачей.