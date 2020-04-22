В Беларуси более 200 человек привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции

За минувшие сутки правоохранительные органы Беларуси проверили 10432 человек на самоизоляции за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«530 граждан отсутствовали на момент проверки, но были установлены и причины их отсутствия. Нахождение 29 граждан на момент проверки не установили», - сказала Чемоданова.

Она проинформировала о том, что за всё время было составлено более 200 административных протоколов в отношении тех, кто нарушал требования самоизоляции. Самый большой выписанный штраф - до 45 базовых величин.