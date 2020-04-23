Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 741 человека

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 8022 случая. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 60.

«В Беларуси на 23 апреля зарегистрированы 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 938 (+169) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 741 случай.

По данным ведомства, в Беларуси проведено 122543 (+7588) тестов на коронавирусную инфекцию.

Минздрав не сообщает о количестве госпитализированных и числе контактов 1 и 2 уровней, находящихся в обязательной самоизоляции.