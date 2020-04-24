Лукашенко поручил Минздраву разобраться как лечат людей в больницах

Лукашенко обвинил медиков в расхлябанности и расслабленности, особенно на первом этапе борьбы в коронавирусом, а также потребовал от Минздрава РБЮ научиться как лечат людей в больницах.

«Мы начинали эту борьбу только силами Министерства здравоохранения. И с некоторой такой расслабленности наших врачей. Я бы сказал, что в отдельных случаях — расхлябанности. И это привело к тому, что мы получили эту заразу у нескольких десятков врачей. И нам пришлось лечить врачей.

Поэтому никакой расхлябанности! За это министр ответит головой вместе с профильным вице-премьером и правительством в целом. Разберитесь как лечат людей в больницах с точки зрения безопасности медицинского персонала.

Меня информируют до сих пор, что «ай, ладно, сейчас зайду, что-то сделаю». Зашла, заразилась, понесла заразу в общество. Не должно быть расхлябанности. Соберитесь там, где нужно собраться. Тогда мы пройдем ровно, спокойно. Так, как идет сегодня это заболевание», - заявил в четверг на совещании Лукашенко.