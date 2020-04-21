Число случаев заражения в Беларуси выросло до 6723

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 6723 случаев. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 55.

«По данным на 21 апреля в Беларуси всего зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась. Выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 459 случаев.

По данным ведомства, в Беларуси проведено 108545 (+5989) тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 25 лабораторий.

Минздрав не сообщает о количестве госпитализированных и числе контактов 1 и 2 уровней, находящихся в обязательной самоизоляции.