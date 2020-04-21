Главный ковид-диссидент Беларуси продолжает поучать мир

Воинствующий белорусский covid-диссидент Лукашенко сегодня поехал в Бобруйск посмотреть, как на местной фабрике «Славянка» шьют марлевые повязки для населения страны, победившей коранавирус и все его мутации одним только игнором.

Оттуда, из Бобруйска, он продолжил поучать мир, как надо противостоять заразе и выстраивать систему здравоохранения.

«Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают", - сказал Лукашенко, которому так и не разъяснили в докладах, что экономика тех стран, о которых он думает, не закрывалась в условиях карантина или ограничительных мер

Там же, в Бобруйске Лукашенко распорядился финансовой помощью, которая может поступиь от международных финансовых структур.

"Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его... И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили - вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы "оптимизировались", как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе", - напугал белорусский правитель.

По его словам, Беларусь лучше всех в мире оказалась готовой к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения.

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - резюмировал Лукашенко.