Минздрав Беларуси не исключает визита новой миссии ВОЗ

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник не исключил, что в Беларусь может приехать новая миссия Всемирной организации здравоохранения.

"…по мере развития ситуации, если будет потребность", - так обозначил министр цель визита новой миссии.

"Сейчас мы постоянно находимся на связи. Каких-то недопониманий и проблем с ВОЗ у нас нет", - отметил при этом Караник.

Вместе с тем министр очень своеобразно прокомментировал опубликованные накануне рекомендации ВОЗ.

"Статистику мы регулярно публикуем. Но хотели бы, чтобы население услышало наши рекомендации о возможных рисках и правилах поведения", - заявил Караник.

Помимо рекомендации "четко, прозрачно и регулярно" информировать общество, миссия ВОЗ также рекомендовала отменить массовые мероприятия, в том числе спортивные, религиозные и культурные, помещать на карантин людей, контактировавших с зараженными коронавирусом и людей, потенциально подверженных воздействию вируса. Кроме того, ВОЗ рекомендует перевести на дистанционное обучение школы, университеты и другие учебные заведения.

Эту часть рекомендаций Караник оставил без комментария.