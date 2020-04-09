Последнее обновление: 09.04.2020 13:01

ВОЗ подтверждает пик эпидемии коронавируса в Беларуси на начало мая

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев согласился с мнением министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника о том, что пик эпидемии коронавируса в синеокой проедется на конец апреля- начало мая. Оба, скорее всего, заранее согласовали свои высказывания, но сути это не меняет.

«С 30-31 марта в Беларуси идет резкий рост заболеваемости. Если смотреть на опыт стран, которые прошли этот путь, с 4−6-й недели идет экспоненциальный рост случаев. А к 8-й неделе подходят к пику. Для Беларуси это следующий этап. Это этап не завозных случаев, а передачи среди местного населения. Ожидаем дальнейший рост. Согласен с Караником, что пик будет в конце апреля-мае»,- сказал Бердыклычев, которого цитирует телеграм-канал «РБ LIVE 🔥 Коронавирус» (https://t.me/hacker_BY).

«Важно принятие дальнейших мер социального дистанцирования - от рассадки до более жестких (перевода на дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий, введение карантина). Сам по себе карантин не останавливает передачу вируса. Цель - замедлить рост числа инфицированных», - отметил представитель ВОЗ.

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