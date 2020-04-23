Лукашенко не рискнул идти поперек рекомендаций ВОЗ

Лукашенко получил письмо от главы Всемирной организации здравоохранения, после прочтения которого заявил о том, что Беларусь не станет, ну или почти не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ.

«Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью», - сообщил сегодня Лукашенко.

Но что-то подсказывает, что в письме содержались отнюдь не благодарности, а иные слова, которые заставили белорусского правителя вспомнить об озвученных рекомендациях в адрес Беларуси.

«Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться», - неожиданно заявил Лукашенко.

«Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет», - сходу скорректировал он степень своей податливости.

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