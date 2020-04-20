ВОЗ: Беларусь обязана раскрывать информацию согласно международному праву

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев пояснил, что власти страны обязаны предоставлять информацию согласно международным документам. И если власти вдруг по каким-то причинам не сообщают данные об эпидемии внутри страны, ВОЗ получает эту информацию по другим каналам.

Вместе с тем он смог сказать, чем была вызвана пауза в предоставлении информации об эпидемии коронавируса Минздравом РБ в предыдущие 2 дня.

«Мы не знаем, с чем была связана пауза в предоставлении статистики в нужном объеме, но, если она не будет предоставлена внутри страны, мы будем получать ее по своим каналам на следующие сутки. Об этом мы договорились», — сообщил официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, которого цитирует Onliner.

Бердыклычев также предоставил комментарий ВОЗ на тему предоставления данных.

«Надлежащее информирование и эффективное взаимодействие с населением является одним из наиболее важных вмешательств при осуществлении ответных мер на распространение COVID-19.

В техническом руководстве ВОЗ по вопросам коммуникации в условиях эпидемии COVID-19 подчеркивается, что открытое, регулярное и активное информирование населения и лиц из групп риска и взаимодействие с ними помогают устранить путаницу и избежать недоразумений, позволяют свести к минимуму слухи и недопонимание, которые подрывают эффективность ответных действий и могут привести к дальнейшему распространению болезни. В этом документе, среди прочего, рекомендуется предоставлять информацию населению на регулярной основе, в идеале каждый день в одно и то же время. Важно, чтобы предоставляемая информация содержала четкие и понятные данные о новых случаях и смертельных исходах. Страна также может предоставлять дополнительную информацию, которую сочтет полезной, как, например, данные по заболеваемости и смертности по регионам и половозрастной структуре, количество пациентов, находящихся в критическом состоянии.

В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005 г.), которые являются юридически обязательным документом международного права, каждая страна обязана в течение 24 часов информировать ВОЗ о числе новых случаев заболевания и умерших, а также об общем числе случаев COVID-19 и смертельных исходов с начала эпидемии. Последние данные по количеству случаев заболевания были представлены страной в пятницу 17 апреля по состоянию на 16 апреля 2020 года. По данному вопросу мы находимся в контакте с Министерством здравоохранения, и сегодня были получены обновленные данные за предыдущие дни. Полученная информация будет отражена на официальном сайте ВОЗ в течение 24 часов».