Последнее обновление: 08.04.2020 09:12

Миссия ВОЗ прилетела в Беларусь

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнётся завтра и продолжится до субботы – 11 апреля, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

«Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей», говорится в сообщении.

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