ВОЗ обеспокоена решением властей Беларуси проводить парад

Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность решением белорусских властей провести военный парад 9 мая.

Об этом заявил БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

"Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", - сказал Бердыклычев.

Он напомнил, что одна из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов — усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5—2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", — сказал представитель ВОЗ.

В то же время он признал, что ВОЗ не может запретить проведение парада, поскольку выполнение или игнорирование рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.