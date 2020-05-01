ВОЗ: Ситуация в Беларуси требует адекватных мер физического дистанцирования

В Беларуси продолжится рост зараженных, если власти страны не примут адекватных мер физического дистанцирования населения. ОБ этом заявил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, комментируя текущую обстановку с коронавирусом в республике.

«Темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования», - сказал Бердыклычев, которого цитирует tut.by

«В условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять. При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев», - подчеркнул представитель ВОЗ.

Бердыклычев еще раз напомнил рекомендации ВОЗ для Беларуси:

- перенос всех массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные и религиозные мероприятия;

- внедрение форматов удаленной работы и дистанционного обучения, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;

- обеспечение строгого выполнения мер профилактики и инфекционного контроля на тех рабочих местах, где невозможна удаленная работа, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;

- обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях;

- минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.