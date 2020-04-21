ВОЗ рекомендует Беларуси отменить массовые мероприятия, информировать людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Беларуси опубликовала перечень рекомендаций для властей республики в условиях распространения коронавируса.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси быстро растет, причем на 20 апреля зарегистрировано 6264 случая. Поскольку вспышка COVID-19 в Беларуси вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования в масштабах всего сообщества", - говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном на сайте организации, передает Интерфакс-Запад.

Как отметили в ВОЗ, к таким мерам физического дистанцирования относятся отмена массовых мероприятий, в том числе спортивных, религиозных и культурных, помещение на карантин людей, контактировавших с зараженными COVID-19 и людей, потенциально подверженных воздействию вируса. Кроме того, ВОЗ рекомендует перевести на дистанционное обучение школы, университеты и другие учебные заведения.

Также Организация рекомендует белорусским властям "четко, прозрачно и регулярно" информировать общество о рисках, рекомендациях в отношении здоровья и мерах реагирования на ситуацию с распространением коронавируса.

По мнению ВОЗ, белорусские власти должны реализовать комплекс мер по сдерживанию и смягчению последствий из-за ситуации с коронавирусом и продолжить оказание социально-экономической поддержки нуждающимся.

Миссия ВОЗ работала в Беларуси с 8 по 11 апреля.

Как сообщалось, в Беларуси, по состоянию на 20 апреля, умер 51 человек с COVID-19, всего зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19.