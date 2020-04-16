ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Беларуси

Растущее число зараженных коронавирусом в Беларуси и некоторых других странах региона вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайнового брифинга.

Клюге отметил позитивные тенденции в наиболее пострадавших от пандемии европейских странах, таких как Италия, Испания, Франция и Швейцария. Однако, по его словам, в организации обратили внимание и на обострение эпидемиологической ситуации в Великобритании, Турции, Украине, Беларуси и России.

«Ближайшие недели будут критическими для Европы», - заявил Клюге.

В Беларуси число заражений коронавирусом за сутки выросло на 476 случаев и достигло 4204. В стране умерли 40 человек.