ВОЗ обеспокоена приростом случаев заражения коронавирусом в Беларуси

Темпы прироста числа инфицированных коронавирусом в Беларуси вызывают обеспокоенность, заявил представитель ВОЗ в РБ Батыр Бердыклычев.

"Продолжающийся рост новых случаев высокими темпам однозначно вызывает нашу озабоченность, так как это увеличивает серьезную нагрузку на систему здравоохранения и может негативно сказаться на качестве и объеме оказываемой медицинской помощи населению", - сказал Бердыклычев в интервью РИА Новости.

По его словам, быстрый рост числа новых случаев COVID-19 в течение нескольких недель подряд "свидетельствует о наличии устойчивой передачи вируса среди населения".

Бердыклычев отметил, что на рост числа новых случаев в определенной степени влияет возросший потенциал страны в плане проводимых тестов.

"Но это также является отражением роста числа заболевших и уровня распространения эпидемии в стране", - подчеркнул представитель ВОЗ.

Бердыклычев сказал, что предстоящий в Минске 9 мая военный парад поспособствует дальнейшему распространению коронавируса в Беларуси.

"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между ними в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии. В этой связи, одной из рекомендаций ВОЗ по усилению мер физического дистанцирования является перенос или отмена массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные, политические и религиозные мероприятия", - напомнил Бердыклычев.

По его словам, ВОЗ предпринимает "все усилия, для того чтобы эта информация была доведена до руководства страны".

"Однако принятие решения о выполнении рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны", - признал Бердыклычев.

По мнению представителя ВОЗ, без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать улучшения ситуации в Беларуси не стоит.