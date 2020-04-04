Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля

Миссия Всемирной организации здравоохранения прибудет в Беларусь 7 апреля для оценки работы белорусских медиков.
Об этом в эфире белорусского ТВ сообщил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.
"Мы получили полное понимание со стороны Министерства здравоохранения в том, что будет необходимо миссии. Всю необходимую поддержку, которая потребуется, миссия получит", - сказал Бердыклычев.
Он также сказал, что "были мобилизованы все силы, чтобы организовать такую миссию в кратчайшие сроки".
Остается напомнить, что инициатива о приглашении в Беларусь представителей ВОЗ исходила от Лукашенко. И поручение белорусского правителя было исполнено.