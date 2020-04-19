Число зараженных в Беларуси уже второй день составляет «НЕИЗВЕТСТНОЕ» количество человек

Минздрав Беларуси второй день подряд отказывается сообщать данные об общем количестве зараженных коронавирусом. Точнее, ведомство категорически отказывается называть число зараженных из контактов 1 и 2 уровне, отправленных на самоизоляцию. Отсутствие этой цифры не позволяет определить скорость распространения коронавируса в стране.

«По данным на 19 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 494 (+36) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении находится 3538 (+256) человека. Остальные находятся на амбулаторном лечении, либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов. Умерли 47 (+2) человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ.

За минувшие сутки число летальных исходов заражения коронавирусом выросло на 2 до 47 случаев.

По данным ведомства, в стране проведено 98231 (+5522) тестов на коронавирус. Для проведения тестирования задействованы 25 лаборатории.

В последние время была отмечена достаточно устойчивая зависимость между числом проведенных тестов и количеством выявленных случаев заражения. Ежесуточный прирост новых случаев заражения составлял примерно 10% от количества проведенных тестов.

Таким образом, число зараженных в стране за минувшие сутки выросло как минимум на 550 человек (+/- 2%) и с начала эпидемии уже может составлять примерно 5,9 тыс. человек.

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