Главный санитарный врач: Беларусь через несколько недель выйдет на плато по COVID-19

Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова прогнозирует, что стране потребуется еще несколько недель для выхода на плато по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19), что вовсе не означает выход на плато по распространению заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Свой прогноз по стабилизации или даже некоторого снижения уровня заболеваемости COVID-19 Жукова объясняет наблюдаемым в стране снижением уровнем заболеваемости респираторными инфекциями, к коим и относится COVID-19. О замедлении роста заражением коронавирусом SARS-CoV-2 главный санитарный врач ничего не сказала.

«В течение 2-3 недель ситуация не закончится. Мы будем в эпидпроцессе. Но хотела бы отметить, что ситуация управляема. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие 3-4 недели. И почему мы делаем такой вывод, потому что мы еще отслеживаем заболеваемость респираторными инфекциями. Коронавирус относится к группе, которая вызывает респираторные инфекции. И вот снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам РБ дает нам основание предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией (ред. – COVID-19) через несколько недель, во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться», - сказала Жукова в эфире белорусского ТВ.

Она четко указала на разницу между заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19 и носителями коронавируса SARS-CoV-2, тем самым пояснив, какие цифры Минздрав РБ считает нужным публиковать, а какие скрывать.

«Есть количество тех, кто проходит лечение. И есть количество тех, кто является положительными по коронавирусу. Эта цифра не может никак совпадать, потому что по данным ВОЗ, есть определенный процент людей, которые имеют положительный результат тестирования на коронавирус, но не имеют признаков заболевания. Они не больны. Они только носители коронавируса. Но для того, чтобы они не распространяли заболевание, они находятся на дому, им выдается больничный лист. Более того, достаточно строго проверяют соблюдение режима самоизоляции», - пояснила главный санитарный врач РБ.

Данные о количестве заразившихся коронавирусом, но не имеющих признаков заболевания – таких еще называют бессимптомными, - Минздрав РБ не публикует уже с 18 апреля.

В пятницу 17 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщила, что в России доля пациентов, у которых подтвердили коронавирус SARS-CoV-2, но их заражение протекает без симптомов, выросла до 50%. В воскресенье 19 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что порядка 60% москвичей являются бессимптомными носителями коронавируса SARS-CoV-2.

Таким образом, основываясь на данных РФ, можно подсчитать рост заражения коронавирусом в Беларуси за последние 2 дня.

В субботу 18 апреля Минздрав сообщил, что на стационарном лечении находится 3282 человека, выздоровели 458 пациентов, умерли 45 человек, проведено 92709 (+5896) тестов. Поскольку ранее ведомство не публиковало данные о количестве заболевших COVID-19, то суточный прирост зараженных можно грубо подсчитать как 10% от числа проведенных за минувшие суки тестов, то есть 5896 делим на 10 и получаем минимум 590 новых случаев заражения (днем ранее суточный прирост оставил 575 случаев), а общее количество - 4779 (данные от 17 апреля) + 590, что дает нам 5369 случаев.

В воскресенье 19 апреля Минздрав сообщил, что выздоровели 494 (+36) пациента, на стационарном лечении находятся 3538 (+256) человек, умерли 47 (+2) человек, проведено 98231 (+5522) тестов на коронавирус. Суточный прирост считаем: ранее упомянутым методом: 5522/10 и получаем 552 новых случая; либо 256*2 и получаем 512 (по версии Москвы: 256/4*10 - 640). Таким образом, общее число зараженных выросло минимум до 5881-5921 (6009) случая.