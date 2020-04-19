Лукашенко похвалил себя за то, что не отменил Пасху

Лукашенко заявил, что в условиях экспансии коронавируса нельзя запрещать людям посещать церкви на Пасху.

«Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики», - заявил белорусский правитель во время посещения Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе.

«Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», - пояснил он свое решение не ограничивать посещение церквей на Пасху.

Тем временем, Минздрав РБ уже второй день подряд скрывает данные о скорости распространения коронавирусной эпидемии в стране.

В свою очередь, врачи уже «поблагодарили» Лукашенко за решение не запрещать освещение яиц и куличей.

«Читаем сейчас новости с коллегами и хватаемся за голову, ждем наплыва пациентов в мае и превращения текущих 600 человек в 1200. Между тем те люди, которые лежат с ковидом и пневмонией на ИВЛ, уже пролечены всем, чем только можно, а динамики нет, и реаниматологи в печали», - этот пост уже обошел все телеграм-каналы, пишущие о Беларуси.

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