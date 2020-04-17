Последнее обновление: 17.04.2020 16:35

В Беларуси около 30,5 тыс. контактов первого уровня

В Беларуси с момента выявления первого инфицированного коронавирусом нового типа зарегистрировано около 30,5 тыс. контактов первого уровня.

Об этом сегодня сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает БелТА.

Контакты первого и второго уровней обязаны соблюдать режим самоизоляции. По словам Инны Карабан, за вчерашний день специалисты посетили примерно 23,7 тыс. человек. "Выявлено 701 нарушение мер самоизоляции. Людей не нашли дома, - констатировала Инна Карабан. - Информация была направлена в РУВД, прокуратуру. Нашей службой в отношении семи лиц начат административный процесс. В отношении двух он уже проведен".

Штрафы назначались в пределах 2 БВ (одна базовая сейчас - Br27). С людьми провели повторные беседы. Больше таких нарушений они не допускали. Максимальная сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции - 30 базовых.

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