Минздрав Беларуси опасается длинных выходных на Радуницу

Министр здравоохранения призвал Владимир Караник белорусов в длинные выходные с 25 по 28 апреля на Радуницу остаться дома и максимально ограничить общение.

«В предстоящие большие выходные, в том числе на Радуницу, по возможности лучше остаться дома. Сейчас самый большой риск, который мы видим – это четыре выходных дня (25-28 апреля). У белорусов есть традиция посещать могилы своих родственников, чтобы вместе вспомнить тех, кого с нами нет, а также навещать престарелых родственников. Мы просим всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение - есть другие дни, когда можно вспомнить ушедших и привести в порядок могилы», сказал сегодня министр, сославшись на неагтивный опыт Вербного воскресенья.

«Например, прослеживается четкая тенденция - через 7-11 дней после католического Вербного воскресенья среди прихожан увеличилось количество инфицированных», - сообщил он.

«Погуляйте на свежем воздухе, но воздержитесь от посещения своих дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей, которые входят в группу риска. Прогулки на природе не несут риска заразиться коронавирусом. Однако длительное и тесное общение на пикнике, даже несмотря на то, что это происходит на природе, повышает риск заражения. Если в компании окажется хоть один инфицированный, для присутствующих такой пикник приведет к необходимости находиться на самоизоляции или под наблюдением медперсонала», - подчеркнул Караник.