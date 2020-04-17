Минздрав РБ сообщил о 419 зараженных медиках

В Беларуси по данным на утро 17 апреля число медицинских работников, зараженных коронавирусом достигло 419. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Он также рассказал о вспышке коронавируса в скорой помощи Минска. По его словам, из всех работников скорой помощи в Минске, у которых выявлен коронавирус, 23 это медицинские работники и около 90 - это руководящие сотрудники и обслуживающий персонал.

«Всё сотрудники находятся сейчас под наблюдением. На сегодня все чувствуют себя удовлетворительно. Как показала практика - необходимо всем иметь средства защиты и пользоваться ими постоянно, а не только во время выездов», - пояснил министр.

Караник также сообщил, надбавки по указ о поддержке медработников составят от 300 до 4000 рублей. При этом министр отметил, что надбавки – не разовая акция.

Он сообщил, что штраф за нарушение режима самоизоляции может составить до 30 базовых величин (810 рублей). По данным ведомства 701 человек уже нарушил режим самоизоляции.