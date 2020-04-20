Последнее обновление: 20.04.2020 11:54

IT компании передали Минздраву Беларуси 700 тыс. респираторов

Компания EPAM и Минский центр разработки компании Wargaming (СООО Гейм Стрим) передали Минздраву РБ 700 тыс. фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3M, сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.

«Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Мы хотим выразить им слова благодарности и поддержки», - говорится в общем заявлении двух компаний.

Респираторы были доставлены в страну при поддержке представительства компании 3М в РБ. Минздрав РБ назвал поставку респираторов подвигом.

«Осуществить такую поставку в сжатые сроки (в течение 10 дней с момента закупки) - это подвиг», - заявил замминистра здравоохранения РБ Борис Андросюк.

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