IT компании передали Минздраву Беларуси 700 тыс. респираторов

Компания EPAM и Минский центр разработки компании Wargaming (СООО Гейм Стрим) передали Минздраву РБ 700 тыс. фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3M, сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.

«Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Мы хотим выразить им слова благодарности и поддержки», - говорится в общем заявлении двух компаний.

Респираторы были доставлены в страну при поддержке представительства компании 3М в РБ. Минздрав РБ назвал поставку респираторов подвигом.

«Осуществить такую поставку в сжатые сроки (в течение 10 дней с момента закупки) - это подвиг», - заявил замминистра здравоохранения РБ Борис Андросюк.