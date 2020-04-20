Госконтроль РБ оценил готовность Минздрава к вспышке эпидемии коронавируса

Данные Госконтроля Беларуси указывают на то, что система здравоохранения Беларуси оказалась неподготовленной к возможной вспышке эпидемии коронавируса.

По данным ведомства на начало апреля, маски имелись лишь в 48 аптеках из 283 проверенных по стране, или в 17% из них. Ближе к 13 апреля ситуация улучшилась: маски появились в 89% обследованных аптек (в 964 из 1081 проверенных). 16 апреля маски были почти везде.

"КГК занимается мониторингом аптечной и торговой сети с конца марта - начала апреля. Тогда во многих аптеках не было ни масок, ни антисептиков, но сегодня, исходя из обращений и нашего мониторинга, ситуация выровнялась. Думаю, в целом спрос населения будет удовлетворен, граждане могут их купить», - сообщил замначальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло (цитата БелТА).

С дезинфицирующими средствами вопрос стоял острее, но к середине апреля ситуация также улучшилась за счет того, что многие предприятия стали выпускать спиртсодержащие дезинфекторы. По данным на 16 апреля, в Брестской области дезинфицирующее средства отсутствовали в 27 из 277 обследованных аптек, в Гродненской области отсутствовали в 27 из 112 аптек, в Могилевской области дезинфекторов не было в одной аптеке из всех проверенных.