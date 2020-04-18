Последнее обновление: 18.04.2020 13:54

Минздрав Беларуси закрыл статистику об общем количестве зараженных

Минздрав Беларуси закрыл данные о ситуации с распространением в стране эпидемии коронавируса. Вчера ведомство отказалось сообщать о количестве людей, подключенных к ИВЛ. Сегодня информации стало еще меньше.

Похоже, белорусским властям есть что скрывать на фоне принятых решений о завершении каникул и начале 4-й четверти, проведении субботника, парада и накануне Пасхи и длинных выходных на Радуницу.

«По данным на 18 апреля в Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ.

За минувшие сутки число летальных исходов заражения коронавирусом выросло на 3 до 45 случаев.

Вместе с тем, Минздрав после относительно длительного перерыва сообщил о количестве выздоровевших в стране – 458 человек.

По данным ведомства, в стране проведено 92709 (+5896) тестов на коронавирус. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий.

В последние время была отмечена достаточно устойчивая зависимость между числом проведенных тестов и количеством выявленных случаев заражения. Ежесуточный прирост новых случаев заражения составлял примерно 10% от количества проведенных тестов.

Таким образом, число зараженных в стране за минувшие сутки выросло как минимум на 590 человек (+/- 2%) и с начала эпидемии уже составляет примерно 5370 человек. Но, судя по сегодняшнему информационному финту Минздрава, суточный прирост зараженных может серьезно превосходить математическое предположение.

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