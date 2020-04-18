Минобороны Беларуси подтвердило 3 случая заражения военнослужащих

Министерство обороны Беларуси в пятницу подтвердило три случая заражения коронавирусом среди военнослужащих. В интернете уж говорят о 5-ти зараженных.

«На данный момент в Вооруженных Силах у троих военнослужащих срочной службы тест на коронавирус дал положительный результат. Один случай - у солдата из 72-го объединенного учебного центра в Печах. Сейчас он находится в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске», - сообщила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

«Еще два случая зарегистрированы у солдат срочной службы в Бобруйске, они помещены в городскую центральную больницу", - проинформировала она.

Представитель Минобороны отметила, что военнослужащие подразделений, где служат зараженные бойцы, изолированы и они прошли тесты на коронавирус.

«Пока ожидаем результатов», - сказала Наталья Гаврусик.

Между тем, в сети появилась информация о том, что еще двое сослуживцев военнослужащего из Печей заразились коронавирусом.