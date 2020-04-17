Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 575 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 4779 случаев. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 42.

«По состоянию на 17 апреля 2020 года зарегистрировано 4779 человека с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны – 342 пациента. Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 575 случаев, что является рекордным суточным приростом.

По данным ведомства, в Беларуси проведено 86813 (+5567) тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории.

Минздрав не сообщает о количестве госпитализированных и числе контактов 1 и 2 уровней, пребывающих в режиме обязательной самоизоляции.

Статистика заражения коронавирусом по регионам: Минск – 2308 случаев, Витебская область – 1282, Минская – 588, Могилевская. – 217, Гомельская – 193, Брестская – 112, Гродненская – 79.