Плюс 476 новых случаев заражения за сутки для Лукашенко – не всплеск

Уехавший сегодня на поля Гродненской области Лукашенко заявил, что в окутавшей страну тьме коранавируса он увидел лучи надежды и молит бога, что удалось не допустить всплеска заражений.

"Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска", - заявил Лукашенко.

Решение отправить на «удаленку» (на домашнюю самоизоляцию) контакты 1-го и 2-го уровней Лукашенко переиначил таким образом, чтобы создалось впечатление, что белорусы выздоравливают пачками, а новых заражений уже почти нет.

«Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал", - заявил белорусский провидец.