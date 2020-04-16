Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 476 случаев

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 4204 случаев. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 40.

«По состоянию на 16 апреля 2020 года зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 476 случаев.

По данным ведомства, в Беларуси проведено 81246 (+5048) тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории.

Минздрав не сообщает количество вылечившихся от болезни, количество госпитализированных и число контактов 1 и 2 уровней, пребывающих в режиме обязательной самоизоляции.

По данным ведомства, в РБ зарегистрировано 116 детей с подтвержденным COVID-19. Все переносят в легкой форме. Детей в тяжелом состоянии нет.