В Беларуси выявлен первый случай заражения коронавирусом в армии. Зараженным стал военнослужащий воинской части №3310 внутренних войск МВД, которая дислоцируется в населенном пункте Околица под Минском.

С 15 апреля вся рота, где служил военнослужащий, находится на карантине.

«У всех взяли анализы и закрыли в воинской части. Родственники, которые контактировали с военнослужащими, на самоизоляции», — сообщил родственник одного из военных, передает Радио Свабода.

МВД Беларуси подтвердило информацию о заражении.

«Да, такой случай имеется. Заболевший госпитализирован, по сведениям из больницы, чувствует себя нормально. В части проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия. Подразделение, в котором он служил, на карантине», — сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.