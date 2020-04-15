Китай доставил в Минск 10,7 тыс. тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи

Сегодня из Китая самолетом в Национальный аэропорт Минск доставлена очередная партия гуманитарной помощи, в состав которой входят из более чем 10,7 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса.

"Полученные тест-системы будут направлены на укрепление лабораторного потенциала Беларуси по диагностике нового коронавируса. Наше учреждение является получателем гуманитарного груза, который в последующем будет распределен в лаборатории по всей стране", - сообщил замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Зенькович (цитата БелТА).

Это же второй гуманитарный груз, прибывший в Беларусь из Китая. Ранее, 1 апреля, в страну была доставлена партия, включавшая более 2 тыс. тестов, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.