Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 3728 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 3728 случаев. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 36.

«Зарегистрированы 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции. 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 447 случаев.

По данным ведомства, в Беларуси проведено более 76198 (+4323) тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории.

Сегодня Минздрав еще больше урезал информацию, отказавшись сообщить не только, сколько граждан выздоровели после болезни, но и сколько человек госпитализировано и какое число контактов 1 и 2 уровней отправлено по домам на обязательную самоизоляцию.