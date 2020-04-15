В Беларуси зафиксированы случаи принудительной сдачи тестов на коронавирус

В Островецком районе на основании санкции прокурора 12 человек прошли тесты на коронавирус в принудительном порядке, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Согласно сообщению, сотрудники Островецкого районного центра гигиены и эпидемиологии установили граждан, которые относились к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19. При этом 12 из них уклонились от обязательного медицинского освидетельствования.

В этой связи, врачебно-консультационная комиссия Островецкой центральной районной больницы на основании ст.19 Закона Республики Беларусь «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» вынесла заключения о необходимости принудительного медицинского освидетельствования этих лиц в стационарных условиях.

«Учитывая высокую вероятность инфицирования COVID-19, прокурор Островецкого района Алексей Томченок санкционировал принудительное медосвидетельствование проигнорировавших закон граждан», - говорится в сообщении.

«Несколько дней эти люди находились под медицинским наблюдением, а впоследствии были изолированы в домашних условиях. Каждому из них вручено требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции», - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура РБ напоминает, что согласно постановлению Совмина РБ от 8 апреля 2020 года «О введении ограничительного мероприятия» неповиновение требованию о соблюдении правил поведения в самоизоляции, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влекут «наступление ответственности в соответствии с законодательными актами».