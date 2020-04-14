БПЦ призвала верующих отказаться от посещения храмов на пасху

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов.

"Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга. Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Друзья, воздержитесь от посещения храма! Нужно сберечь верующих, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким. Освящение куличей - это обряд, это второстепенное, жизнь человека намного дороже", - сказал Экзарх.

В свою очередь, Минздрав РБ также призвал людей с хроническими заболеваниями остаться дома и не посещать пасхальные богослужения.