Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 2578. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 26 человек.

«По состоянию на 12 апреля 2020 года зарегистрировано 2578 человек (ред. - Минздрав подтвердил, что это общее число) с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека. Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ

Таким образом, число случаев заражения за минувшие сутки выросло сразу на 352.

По данным ведомства, в Беларуси проведено более 64 тыс. на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.