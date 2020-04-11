Миссия ВОЗ в РБ: Мы рекомендуем прекратить общественные мероприятия

Беларусь должна готовиться к худшим сценариям, что потребует полной консолидации руководства страны и общества. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявили представители миссии ВОЗ, отметив, что пришло время полностью запретить общественные мероприятия.

«Мы видим результаты белорусской политики сдерживания распространения при сохранении функционирования системы здравоохранения. Однако ресурсы системы могут быть быстро истощены пандемией. Беларусь не исключение. Многие страны были готовы с запасом, но оказались довольно быстро погребены под накапливающимся числом острых случаев», - сказал глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор на пресс-конференции в Минске

«В последние дни мы видим удвоение числа больных каждые 2—3 дня. Сложно предугадать общее количество случаев через большее количество дней. Правильно рассуждать так: мы смотрим на крутую кривую и признаем, что входим в новую фазу борьбы с инфекцией. Нужны новые меры, чтобы переломить ее направление. Цифры не так важны, как динамика. Сейчас вирус говорит, что пора действовать активнее, чтобы система работала без перегрузки», продолжил представитель ВОЗ.

«Мы рекомендуем ввести дополнительные меры по обеспечению социального дистанцирования. Это не обязательно карантин или комендантский час. Необходимо прекратить общественные мероприятия», - подчеркнул он.

«Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки, передача стала происходить на уровне всего сообщества. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер. Мы рекомендуем все меры физического дистанцирования. Эти меры предполагают предупреждение массового скопления людей, обеспечение карантина контактных лиц, включения в рабочие графики телеконференций, дистанционного обучения и снижение передвижения. Это поможет замедлить распространение вируса, во время чего система здравоохранения нарастит свой потенциал. Подчеркиваю: физическое дистанцирование — это не социальная изоляция. Людей нужно поддерживать психологически и информационно. Включая поддержку особенно уязвимых групп. В новой фазе очень важно, чтобы все люди помогали системе, они должны понимать, почему новые меры принимаются и становиться более ответственными», - сказал представитель ВОЗ.

«Наступило время наращивать усилия при поддержании хорошей работы, которая делалась до сих пор. Самое время готовиться к худшим сценариям, активировать экстренные планы. Настало время укреплять взаимодействие всего правительства. Реакция требует участия всех — от руководства до каждого человека в отдельности. Напоминаю, что это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Комплекс мер должен приниматься на 12—18 месяцев», - резюмировал Патрик О’Коннор.