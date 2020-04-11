Минздрав РБ ждет поставку 150 тыс. тестов

Беларусь уже получила 50 тысяч тестов и ожидает поставку еще 150 тысяч тест-систем. Кроме того, в стране появились свои производители тестов, которые начинают наращивать производство. Об этом сегодня на пресс-конференции по поводу окончания работы в Беларуси миссии ВОЗ рассказал министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

Тестами по методике ПЦР (полимеразной цепной реакции), по его словам, страна обеспечена в полном объеме. ПЦР-диагностика сама по себе непростая, она требует оснащенных лабораторий и подготовленных кадров, передает tut.by.

В ближайшую неделю-максимум десять дней в стране появятся экспресс-тесты на обнаружение антител. Их также привезут из-за границы.

Сейчас в Беларуси работают 13 лабораторий, где проводят тестирование на коронавирус. Для оказания медицинской помощи инфицированным подготовлено более 7 тысяч коек.