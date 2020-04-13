Лукашенко: В Беларуси никто не умер от коронавируса

В Беларуси нет ни одной смерти от коронавируса, заявил сегодня Лукашенко, объяснив свое утверждение тем, что коронавирусная инфекция - это не болезнь.

"Коронавирус - это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», - заявил Лукашенко.

Он высказал свое возмущение тем, что в Беларуси повсеместно начали носить маски для защиты от заражения коронавирусом. По его мнению, с масками уже перегнули палку.

"Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице. Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?", - вопрошал Лукашенко, который никак не может смириться с мерами, принимаемыми во всем мире в целях борьбы с коронавирусом (цитаты телеграм-канал "Пул первого").

Он также порадовался тому, что люди в стране де-факто ушли на карантин, не дождавшись решения сверху.

"Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем", - сказал Лукашенко.