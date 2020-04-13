Минздрав РБ не исключает введения карантина

Минздрав Беларуси допускает скорое введение карантина в отдельных регионах страны и уже морально подготавливает население к возможному ужесточению ограничительных мер.

Об этом населению страны в воскресенье в эфире белорусского зомбоящика прозрачно намекнул министр здравоохранения республики Владимир Караник.

Министр заявил, что игнорирование уже введенных ограничительных мер, а речь, в первую очередь, идет о самоизоляции, приводит к экспансии коронавируса внутри страны. Он призвал население проявить сознательность, ограничив свои контакты вне дома и сократив необязательные перемещения.

"Тогда нам не придется вводить каких-то принудительных мер по физическому разобщению людей", - предупредил Караник.

Серьёзность ситуации подтверждает и решение властей ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Министр повторил уже ранее озвученную цифру, по итогам мониторинга 15% тех, кому нужно было самоизолироваться, не соблюдали это правило.

"Раньше мы вручали рекомендации по самоизоляции, сейчас вручаем требование, соответственно, его невыполнение приводит к штрафу", - напомнил Караник.

Глава Минздрава также сослался на прогноз дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в синеокой, напомнив, что пик эпидемии придется на конец апреля-начало мая.

В субботу миссия ВОЗ призвала руководство Беларуси отказаться от проведения всех общественных мероприятий, заявив, что стране надо готовиться к худшему сценарию.

Сегодня, в понедельник Лукашенко проводит очередное совещание с участием главы Минздрава Владимира Караника, главы администрации Игоря Сергеенко и спикера верхней палаты парламента. Натальи Кочановой.