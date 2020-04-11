Седьмая часть заразившихся в Беларуси - врачи

Белорусские власти сегодня забили гвоздь в крышку гроба, в котором могут похоронить свои заявления о том, как у них все находится под контролем и как система здравоохранения была якобы готова к началу эпидемии COVID-19.

«На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников», - сообщил министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

Он фактически признал, что белорусская система здравоохранения не была готова к атаке коронавируса. Речь идет об элементарных средствах защиты для медработников.

«Там, где клиники были перепрофилирование заранее - меньше заражённых. Больше всего заболевших - Витебск и Минск, в других регионах единицы. Наши предприятия сейчас работают в усиленном режиме. Также будет несколько больших поставок из-за рубежа. За счёт следующей недели мы нарастим запас спецодежды для медиков», - сообщил министр.

«Также отмечу, что по каждому случаю мы проводим эпидрасследования. Медики во время любого такого эпидемического подъёма всегда были на передовой. Что касается самочувствия заболевших - на сегодняшний день большая часть медработников чувствует себя хорошо, те, которые имеют клинические проявления - конечно же получают лечение», - проинформировал Владимир Караник.

По его словам, министерство уже сделало выводы и сейчас проводит дополнительное обучение персонала правилам использования средств индивидуальной защиты.

Беларусь – отнюдь, не первая страна в Европе, куда нагрянул коронавирус. У белорусских властей был минимум месяц форы на мобилизацию и подготовку медицинского персонала к поступлению зараженных, к пользованию защитными средствами в условиях вирусной пандемии. А еще в наличии было больше чем достаточно времени на то, чтобы проанализировать запасы защитных средств (масок, костюмов, перчаток, антисептиков) и оперативно нарастить их производство, а также подготовить медучреждения к приему инфицированных больных, дистанцировать их от пациентов с другими заболеваниями, создать достаточный запас тестов. Ай, это всё пустое…