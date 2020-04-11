Минздрав РБ подтвердил вспышку пневмонии в Витебске

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подтвердил рост заболеваний пневмонией в Витебске и Минске.

«Мы видим подъем заболеваемости по Витебской области, Витебску и Минску. Эта ситуация анализируется, почему и предпринимались решения по перепрофилированию коечного фонда и расширению возможностей респираторной поддержки», — сообщил Караник на пресс конференции по итогам завершения миссии ВОЗ в Беларуси.

«При завершении эпидсезона мы наблюдаем увеличение количества пневмоний, это ежегодная тенденция. По Витебску и Минску ситуация в ежегодную тенденцию не укладывается, но там больше подтвержденных коронавирусных пневмоний и там принимаются более жесткие меры», - констатировал министр.

Он проинформировал о том, что на 11 апреля в Витебске было около 1000 пневмоний, в прошлом году пиковое значение по пневмониям там было в районе 600.

«Это связано с тем, что в прошлом году подъем был раньше, сейчас за счет теплой зимы он сместился на более поздний срок, поэтому сошлись два момента — незаконченная эпидемия ОРВИ и увеличение количества пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Ситуация отслеживается, расширены возможности лабораторной диагностики. Сейчас материал из Витебска тестируется не только в Витебской области, но и в Могилеве, и в Минске», - сообщил Караник.