Последнее обновление: 13.04.2020 14:13

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 2919

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 2919. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 29 человек.

«На 13 апреля 2020 года зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ

Таким образом, число случаев заражения за минувшие сутки выросло на 341.

По данным ведомства, в Беларуси проведено более 68 тыс. на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование