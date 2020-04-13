Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 2919. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 29 человек.

«На 13 апреля 2020 года зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ

Таким образом, число случаев заражения за минувшие сутки выросло на 341.

По данным ведомства, в Беларуси проведено более 68 тыс. на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.